«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о твердом намерении оспорить решение стокгольмского арбитража

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Москва, 5 апреля. Представители российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» провели первый раунд переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из России. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правления госкорпорации Александра Медведева сообщает порта iREACTOR.

По данным издания, встреча, вероятно, носила уведомительный характер. На ней представители «Газпрома» сообщили коллегам из «Нафтогаза» о твердом намерении руководства российской копании оспорить решение стокгольмского арбитража.

Напомним, накануне портал URA.ru со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера сообщил, что с началом эксплуатации газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» транзит газа через Украину сократится в 10 раз.

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