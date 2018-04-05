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Экономика
«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о твердом намерении оспорить решение стокгольмского арбитража
Экономика
«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о твердом намерении оспорить решение стокгольмского арбитража
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    «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о твердом намерении оспорить решение стокгольмского арбитража

    6:42  5 Апреля 2018
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    «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о твердом намерении оспорить решение стокгольмского арбитража

    Москва, 5 апреля. Представители российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» провели первый раунд переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из России. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правления госкорпорации Александра Медведева сообщает порта iREACTOR.

    По данным издания, встреча, вероятно, носила уведомительный характер. На ней представители «Газпрома» сообщили коллегам из «Нафтогаза» о твердом намерении руководства российской копании оспорить решение стокгольмского арбитража.

    Напомним, накануне портал URA.ru со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера сообщил, что с началом эксплуатации газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» транзит газа через Украину сократится в 10 раз.

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    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #украина #газпром #нафтогаз
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