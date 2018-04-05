Сирия: САА освободила от террористов значительные территории на западе Дейр-эз-Зора

В закладки

Дамаск, 5 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке военной авиации освободили от террористов сотни квадратных километров территории в западной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает портал Inside Syria Media Center.

По данным издания, сирийские ВВС атаковали укрепленные позиции террористов у границы провинций Дейр-эз-Зор и Хомс. Также военная авиация уничтожила туннели и укрытия террористов на западном берегу Евфрата. Подразделения САА освободили 600 квадратных километров пустынных территорий на западе Дейр-эз-Зора.

Напомним, накануне стало известно, что на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор был ликвидирован член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Ликвидированный террорист сотрудничал с медиакрылом группировки и работал в подконтрольном ему Интернет-портале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.