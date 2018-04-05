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Сирия: через коридор в Мухайям Аль-Вафедине вышли около 4 тыс. боевиков
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    Сирия: через коридор в Мухайям Аль-Вафедине вышли около 4 тыс. боевиков

    5:54  5 Апреля 2018
    166

    Сирия: через коридор в Мухайям Аль-Вафедине вышли около 4 тыс. боевиков

    Дамаск, 5 апреля. С начала активной фазы операции по выводу боевиков гуманитарным коридором в районе Мухайям Аль-Вафедина воспользовались около четырех тысяч членов незаконных вооруженных формирований и членов их семей. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал Юрий Евтушенко.

    «Всего с начала активной фазы операции по выводу экстремистов, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин воспользовалось около четырех тысяч боевиков и членов их семей», — заявил Евтушенко.

    Генерал также отметил, что при содействии офицеров Центра были освобождены пять находившихся в плену у боевиков заложников.

    Евтушенко сообщил, что сирийские военные с помощью специалистов ЦПВС очищают дома в Восточной Гуте от взрывоопасных предметов. В населенные пункты Хазза, Сакба, Кафер-Батна, Мисраба, Байт-Сава и Модиара подвозят горячее питание и воду, жителям оказывают медицинскую помощь. В города и села Восточной Гуты продолжают возвращаться мирные жители.

    Напомним, оказавшиеся в сложной ситуации боевики добровольно сдаются правительственным войскам. Власти не карают пожелавших сложить оружие экстремистов. Их вместе с семьями отпускают в провинцию Идлиб, где боевики будут участвовать в восстановлении мирной жизни.

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    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #евтушенко #востоная гута
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      Сирия: через коридор в Мухайям Аль-Вафедине вышли около 4 тыс. боевиков

      5:54 5 Апреля 2018 166
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