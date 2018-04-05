Сирия: 4 автобуса с боевиками готовятся отправиться из Думы в Джараблус

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Дамаск, 5 апреля. К переброске из Думы в Восточной Гуте в город Джараблус в провинции Алеппо готовятся 209 боевиков «Джейш Аль-Ислам». Об этом сообщает агентство SANA.

По данным издания, террористов будут перевозить четыре автобуса.

Напомним, боевики понесли в Сирии серьезные потери и, оказавшись в безвыходном положении, добровольно сдаются правительственным войскам. Пожелавших сложить оружие экстремистов власти отпускают в провинцию Идлиб, где они будут участвовать в восстановлении мирной жизни.

Некоторые террористические организации полностью разгромлены. Накануне портал URA.ru сообщил, что президент России Владимир Путин рассказал о разгроме группировки ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Соответствующее заявление прозвучало в приветствии главы государства к участникам 7-й Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018), которое зачитал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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