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Сирия: 4 автобуса с боевиками готовятся отправиться из Думы в Джараблус
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    Сирия: 4 автобуса с боевиками готовятся отправиться из Думы в Джараблус

    5:32  5 Апреля 2018
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    Сирия: 4 автобуса с боевиками готовятся отправиться из Думы в Джараблус

    Дамаск, 5 апреля. К переброске из Думы в Восточной Гуте в город Джараблус в провинции Алеппо готовятся 209 боевиков «Джейш Аль-Ислам». Об этом сообщает агентство SANA.

    По данным издания, террористов будут перевозить четыре автобуса.

    Напомним, боевики понесли в Сирии серьезные потери и, оказавшись в безвыходном положении, добровольно сдаются правительственным войскам. Пожелавших сложить оружие экстремистов власти отпускают в провинцию Идлиб, где они будут участвовать в восстановлении мирной жизни.

    Некоторые террористические организации полностью разгромлены. Накануне портал URA.ru сообщил, что президент России Владимир Путин рассказал о разгроме группировки ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Соответствующее заявление прозвучало в приветствии главы государства к участникам 7-й Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018), которое зачитал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Виталий Малясев
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #восточна гута
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