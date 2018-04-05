Курц рассказал, почему Австрия не стала высылать российских дипломатов

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Вена, 5 апреля. Австрия не стала высылать российских дипломатов, так как страна традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией и выступает штаб-квартирой для многих международных организаций. С таким заявлением в эфире телеканала Puls 4 выступил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Глава государства отметил, что треть входящих в Евросоюз стран не стала высылать российских дипломатов. Соответствующее решение Курц принял совместно с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ», — заявил Курц.

Напомним, Великобритания, США, Канада часть стран Евросоюза и некоторые другие государства объявили в конце марта о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в причастности к инциденту Россию, но не предъявил убедительных доказательств.

Москва неоднократно отвергала обвинения. Недавно позицию Кремля подтвердили британские эксперты, сообщает портал URA.ru. Глава исследовательской лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что его сотрудники не смогли найти подтверждений тому, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены произведенным в России веществом.

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