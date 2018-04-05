Сирия: САА нашла крупное убежище боевиков «Фейлак ар-Рахман» в Восточной Гуте

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Дамаск, 5 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили главное убежище боевиков группировки «Файлак ар-Рахман» (связана с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ)1 в городе Замалка в Восточной Гуте. Об этом сообщает агентство Muraselon.

По данным издания, в главном убежище также находилась тюрьма экстремистов. Внутри военные нашли оборудование для измерения расстояний, которое боевики использовали при прокладке туннелей и приборы для печати карт. Под зданиями обнаружен длинный туннель, в котором боевики хранили оружие и прятались от ударов правительственных войск.

Напомним, боевики добровольно сдали контроль над городами Замалка, Арбин и Хараста в Восточной Гуте сирийским войскам. Недавно стало известно, что боевики и члены их семей также начали покидать Думу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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