Сирия: Китай предоставил САР продовольствия на $1 млн

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Пекин, 5 апреля. Китай предоставил Сирийской арабской республике (САР) в качестве гуманитарной помощи продовольствия на миллион долларов. Об этом со ссылкой на правительство КНР в Дамаске сообщает агентство Синьхуа.

Китай предоставил Сирии гуманитарную помощь через Всемирную продовольственную программу ООН. На выделенные деньги было закуплено 1,3 тыс. тонн зеленного горошка. В дальнейшем Пекин планирует продолжить оказывать гумпомощь Сирии.

«Китай продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии, как за счет двусторонних механизмов взаимодействия, так и через международные организации», — цитирует посла КНР в Сирии Ци Цяньцзиня агентство.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ, Турция и Иран намерены теснее координировать свои действия по решению в Сирии гуманитарных задач.

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