Сирия: появилось видео с соединяющими подземные госпитали тоннелями в Восточной Гуте

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Дамаск, 5 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в Восточной Гуте сеть тоннелей, связывающих оставленные боевиками подземные медицинские пункты. Видео необычной находки публикует агентство Fars News.

По данным издания, бойцы ССА обнаружили тоннели, соединяющие два подземных госпиталя боевиков в городе Арбин в Восточной Гуте.

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Напомним, боевики и члены их семей покидают пригороды Дамаска через гуманитарный коридор в районе Аль-Вафедин. Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как автобусы с боевиками выезжают из Восточной Гуты и направляются в сторону города Джараблус в провинции Алеппо. Вместе с экстремистами едут члены их семей, в том числе дети.

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