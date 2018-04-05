Азаров раскритиковал планы Гройсмана по восстановлению украинских дорог

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Москва, 5 апреля. Планы украинского премьер-министра Владимира Гройсмана по восстановлению дорог в стране за три-пять лет являются совершенно нереализуемыми, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Ранее Гройсман заявил, что для восстановления дорог на Украине понадобиться менее пяти лет. Азаров напомнил, что на Украине около 180 тысяч километров дорог с твердым покрытием, а средняя стоимость строительства дорог составляет от 7 миллионов долларов за километр (в ЕС) до 2 миллионов долларов (в Китае). Азаров предложил взять в качестве средней величины 4 миллиона долларов за километр.

«Гройсман, ау! Необходимо почти $1 трлн. Вот масштабы! Ну, а теперь о практической стороне дела. Дороги, конечно, нужны. Я это прекрасно понимал, но также и отдавал себе отчет в том, что для больших объемов строительства и ремонта дорог необходимо последовательно создавать инфраструктуру строительства. <…> Причем, надо дать гарантии всем предприятиям на 10-20 лет вперед», – написал Азаров в своем Facebook.

Он напомнил, что его правительство достаточно успешно справлялось с этой задачей, строя до 2 тысяч километров дорог в год. По мнению Азарова, Украина могла бы выйти на уровень строительства в 5 тысяч километров дорог в год, выйдя на средний европейский уровень за двадцать лет.

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