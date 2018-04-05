Порошенко объявил о начале выпуска нового «эвакуатора» для подбитых танков

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Киев, 5 апреля. Украинский государственный концерн «Укроборонпром» начал производство предназначенных для буксировки поврежденной бронированной техники бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) «Атлет». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства считает, что у БРЭМ «Атлет» есть экспортный потенциал, что позволит после выполнения «Укроборонпромом» госзаказа загрузить мощности Харьковского конструкторского бюро.

Портал Украина.ru сообщает, что для разработки БРЭМ «Атлет» за основу был принят украинский боевой танк Т-84У «Оплот». Машина принята на вооружение украинской армией в 2008 году.

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