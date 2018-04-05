Глава погранслужбы Украины сообщил омбудсмену о ситуации вокруг судна «Норд»

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Киев, 5 апреля. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обсудила ситуацию вкруг судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, с главой Государственной пограничной службы Петром Цигикалом.

Как сообщает секретариат омбудсмена, по состоянию на 4 апреля на судно «Норд» наложен арест, а его экипаж находится в статусе «не пропущенных через госграницу Украины».

Цигикал, в свою очередь, заявил, что проверка судна выявила факты «нарушения капитаном и членами команды порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а также незаконное ведение рыбного промысла в акватории Азовского моря».

Кроме того, глава пограничной службы заявил, что поскольку портом регистрации «Норда» является Керчь, то судно якобы является «украинским», а члены его экипажа – «гражданами Украины». На основании этого он отказал должностным лицам российских дипведомств в их посещении.

Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали российское судно вместе с моряками, обвинив их в нарушении морской границы государства.

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