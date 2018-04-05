НАБУ ищет деньги Каддафи в избирательной компании Тимошенко

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Киев, 5 апреля. Следователи Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ) начали проверку информации о возможном финансировании избирательной компании Юлии Тимошенко бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Об этом в социальной сети Facebook написал депутат Верховной рады Владимир Арьев.

«Информируем, что по результатам рассмотрения Вашего запроса детективами НАБУ начато информационно-аналитическое исследование, в ходе которого истребована дополнительная информация по данному вопросу в установленном законом порядке», — приводит ответ антикоррупционного агентства депутат.

Речь идет о том, что бывший сирийский лидер Муаммар Каддафи мог вложить в избирательную компанию Юлии Тимошенко в 2010 году четыре миллиона евро. Соответствующий запрос в НАБУ направили Арьев и ряд других депутатов Верховной рады Украины.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в незаконном использовании средств ливийского лидера в избирательной компании в 2012 году обвинили бывшего президента Франции Николя Саркози.

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