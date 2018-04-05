Украина пытается спровоцировать очередной Карибский кризис – замглавы Совмина Крыма 

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Севастополь, 5 апреля. Власти Украины делают все, чтобы спровоцировать очередной Карибский кризис в сложных российско-украинских отношениях, заявил замглавы Совмина Крыма — постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов.

«В Крыму и, думаю, во всей Рoссии видят, что украинские власти свoими действиями — незакoнным задержанием мирнoгo рыбoлoвнoгo судна и российских граждан, а также заявлениями о том, что Украина и в будущем намерена задерживать все суда, входящие и выходящие из пoртoв Крыма без согласoвания с Киевoм, — стремятся спровоцировать в непростых российско-украинских отношениях своего рода второй Карибский кризис», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что позиция Киева самым пагубным образом скажется в первую очередь на самой Украине.

Напомним, траулер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта с десятью членами экипажа — жителями Керчи. Украинские пограничники взяли судно на абордаж, создав, по мнению компании-владельца, угрозу для здоровья и жизни членов экипажа. Правозащитники смогли попасть на задержанное судно лишь спустя восемь дней и передали команде продовольствие и медикаменты. При этом российского консула к морякам так и не допустили.

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