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Политика
В Совфеде призвали ввести жесткие санкции против Украины из-за «Норда»
Украина
Глава погранслужбы Украины сообщил омбудсмену о ситуации вокруг судна «Норд»
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    В Совфеде призвали ввести жесткие санкции против Украины из-за «Норда»

    2:18  5 Апреля 2018
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    В Совфеде призвали ввести жесткие санкции против Украины из-за «Норда»

    Симферополь, 5 апреля. Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила ввести из-за задержания российского судна «Норд» санкции в отношении Украины. Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

    Сенатор заявила, что Россия должна ответить на задержание «Норда» возбуждением уголовного дела в отношении всех, посягнувших на интересы и законные права российских граждан. Также Ковитиди призвала потребовать от ОБСЕ и ООН применить жесткие санкции в отношении Украины из-за пиратства и похищения людей.

    Сенатор отметила, что действия украинской стороны противоречат конвенции ООН по морскому праву и содержат состав ряда статей российского уголовного кодекса.

    Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд» с 10 моряками на борту было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Позже Газета.ru сообщила, что в госпогранслужбе Украины пообещали задерживать все выходящие из портов полуострова суда.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #санкции #россия #украина #крым #ковитиди #норд
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