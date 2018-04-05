В Совфеде призвали ввести жесткие санкции против Украины из-за «Норда»

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Симферополь, 5 апреля. Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила ввести из-за задержания российского судна «Норд» санкции в отношении Украины. Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Сенатор заявила, что Россия должна ответить на задержание «Норда» возбуждением уголовного дела в отношении всех, посягнувших на интересы и законные права российских граждан. Также Ковитиди призвала потребовать от ОБСЕ и ООН применить жесткие санкции в отношении Украины из-за пиратства и похищения людей.

Сенатор отметила, что действия украинской стороны противоречат конвенции ООН по морскому праву и содержат состав ряда статей российского уголовного кодекса.

Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд» с 10 моряками на борту было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Позже Газета.ru сообщила, что в госпогранслужбе Украины пообещали задерживать все выходящие из портов полуострова суда.

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