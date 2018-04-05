Нацбанк Украины считает получение новых траншей от МВФ маловероятным

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Киев, 5 апреля. Новые транши от Международного валютного фонда (МВФ) маловероятны, считает член совета Национального банка Украины Тимофей Милованов. Также он заявил, что реформы в стране фактически остановились.

«Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес рейдерят, коррупция сменила лицо, но не исчезла. В условиях большей прозрачности недовольство общества становится больше чем даже в 2013-2014 годах», – написал он в своем Facebook.

Напомним, что власти Украины рассчитывали на получение очередного, пятого, транша от МФВ еще до конца 2017 года, однако кредитная организация до сих пор не выделила его. Сейчас Киев рассчитывает на получение средств в этом году, но точная дата до сих пор неизвестна, а представители администрации президента Петра Порошенко называют разные сроки. Отметим, что одним из условий получения транша является повышение цен на газ для населения. В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне власти не планируют поднимать цены на газ, но, в то же время, уже готовят новую формулу стоимости газа для населения.

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