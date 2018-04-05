Закон о реинтеграции Донбасса обжалован в Конституционном суде Украины

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Киев, 5 апреля. Группа народных депутатов Украины обжаловала в Конституционном суде принятый Верховной радой закон об обеспечении государственного суверенитета Украины в Донбассе, сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

На заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Винник сообщил депутатам, что в среду стало известно, что «в Конституционный суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деокупации Донбасса».

Он предостерег коллег от того, чтобы дать возможность обжаловать в будущем закон о национальной безопасности после принятия его парламентом, сообщает «Интерфакс».

В феврале президент Украины утвердил соответствующий закон. В документе неподоконтрольная украинским властям территория называется «оккупированной». Новый закон регламентирует президентское право на использование ВСУ для освобождения Донбасса, в зоне конфликта создается оперативный штаб.

Ранее, как сообщал RT, в Генштабе ВС Украины заявили, что выполнение закона о реинтеграции Донбасса позволит Киеву вернуть не только неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, но и Крым.

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