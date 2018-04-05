Додон рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Москву

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Кишинев, 5 апреля. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиров Путиным в ходе рабочего визита в Москву в этом месяце. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ Молдова.

«Я надеюсь, что наша встреча с Владимиром Владимировичем состоится в ближайшее время. Неясно, состоится она до инаугурации президента России 7 мая или после. Пока мы планируем визит в Москву на конец апреля», – приводит слова Додона телеканал.

Додон отметил, что отношения между странами в настоящий момент переживают сложной период из-за дипломатического скандала с высылкой российских дипломатов после инцидента в Солсбери. По словам президента Молдавии, решение о высылке российских дипломатов было принято под давлением США – об этом свидетельствует благодарность, которую выразило американское посольство в Кишиневе кабинету министров. Сам Додон резко осудил действие собственного кабмина.

Кроме того, он выразил надежду, что Россия не будет принимать дополнительных санкций против Молдавии, за исключением зеркального ответа по высылке молдавских дипломатов.

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