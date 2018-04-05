Путин на заседании госсовета РФ обсудит план по развитию конкуренции 

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Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проведет заседание государственного совета РФ по вопросам деятельности регионов по содействию развитию конкуренции, сообщает пресс-служба Кремля.

«На заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в указе президента от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, согласно декабрьскому указу президента, планируется обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории страны, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность госинвестиций на развитие конкуренции.

В конце декабря национальный план развития конкуренции в России на 2018-2020 годы был опубликован на сайте Кремля. В нем президент поручил кабмину до 1 февраля 2019 года представить предложения по снижению уровня административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции, до 1 марта 2019 года — разработать план сокращения практики заключения договоров с единственным поставщиком в закупочной деятельности.

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