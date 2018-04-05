Путин обсудит контакты лидеров Китая и КНДР с главой МИД КНР

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Москва, 5 апреля. Российский президент Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ваном И, в ходе которой будут обсуждаться недавние контакты глав КНР и КНДР. Об том сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, одной из центральных тем на предстоящей встрече Путина и Вана И станет ситуация на Корейском полуострове, а также итоги встречи председателя Китая Си Цзиньпина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее Ван И провел встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Глава МИД Китая отметил, что руководство Китая ценит вклад КНДР в процесс денуклеаризации полуострова, а также усилия Пхеньяна по смягчению обстановки в регионе.

Напомним, что визит Ким Чен Ына в Китай продлился с 25 по 28 марта и стал его первой официальной заграничной поездкой. На переговорах в Пекине лидер КНДР заявил, что Северная Корея последовательно стремится к денуклеаризации. По словам Ким Чен Ына, ситуация на Корейском полуострове улучшается, благодаря инициативе Северной Кореи по снижению напряженности. Также северокорейский лидер заявил о готовности к диалогу с США и переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, пишет «Газета.ru».

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