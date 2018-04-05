Пожар на площади около 3 тысяч кв.м. произошел в тюменском магазине игрушек – МЧС

В закладки

Тюмень, 5 апреля. В Тюмени горит магазин игрушек Rich Family; как сообщает представитель регионального управление МЧС России, площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров. Информации о погибших не поступало.

По данным ведомства, пожар произошел в 00.15 по местному времени (22.15 мск) на Кремлевской улице. В тушении пожара принимают участие 63 сотрудника МЧС и 24 единицы спецтехники.

Как сообщает РИА Новости, источник в МЧС подтвердил информацию, что площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров. Сейчас эта информация уточняется. Данных о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Напомним, что 4 апреля произошел пожар в московском торговом центре для детей «Персей», в результате происшествия погиб один человек. 25 марта произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, большинство из них – дети.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.