Опубликовано видео с борта задержанного Украиной судна «Норд»

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Москва, 5 апреля. Адвокат матросов «Норда» Дмитрий Щербина показал видео, снятое на борту рыболовецкого судна.

Щербин рассказал, что судно может находиться в автономном плавании лишь три дня. Условия жизни экипажа все время ухудшаются, люди вынуждены находиться в тесных и плохо освещенных помещениях, сообщает РИА Новости.

Судно под флагом РФ было задержано украинской погранслужбой в Азовском море в конце марта. На его борту находились 10 членов экипажа — на них составлены административные протоколы, а капитана «Норда» подозревают в «нарушении порядка въезда» на территорию Крыма.

В среду стало известно, что капитана «Норда» Владимира Горбенко госпитализировали. Из изолятора временного содержания его перевели в больницу.

Напомним, 4 апреля Москва передала Киеву ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины в Азовском море российского рыболовного сейнера «Норд» вместе со всем экипажем, сообщала «Газета.ру».

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