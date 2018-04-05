«Ливерпуль» и «Барселона» стали победителями в матчах 1/4  финала Лиги чемпионов

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Барселона, 5 апреля. «Ливерпуль» одержал победу над на «Манчестер Сити», а испанская «Барселона» сумела выиграть у итальянской «Ромы». Оба матча прошли в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:0; все голы были забиты в первом тайме. На 12-й минуте первый мяч забил Мохамед Салах, второй гол был забит на 20-й минуте Алексом Окслейд-Чемберленом, а на 31-й минуте успех был закреплен голом Садио Мане. Таким образом, «Ливерпуль» имеет преимущество в три мяча перед противником накануне ответной встречи. Стоит отметить, что в ходе матча Салах получил травму.

«Барселона» обыграла Рому в домашнем матче со счетом 4:1, пишет RT. В ходе игры футболисты «Ромы» дважды поразили свои ворота – на 38-й минуте гол в собственные ворота забил Даниэле Де Росси, на 55-й – Костас Манолас. На 59-й минуте игрок «Барселоны» Жерар Пике увеличил счет до трех очков. На 80-й минуте первый гол в пользу «Ромы» забил Эдин Джеко, а на 87-й минуте еще один гол в ворота гостей забил Луис Суарес.

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