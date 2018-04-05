Украина не станет разрывать договор о дружбе с Россией

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Киев, 5 апреля. МИД Украины не планирует разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, но и не будет его продлевать, заявила в среду заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

На заседании комитета Верховной рады по иностранным делам Зеркаль заявила, что МИД выступает не за разрыв Договора о дружбе, а за то, «чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением.

Зеркаль однако не уточнила, что, согласно тексту Договора, процедура его разрыва предусматривает официальное уведомление об этом страной, инициирующей разрыв, другой страны не позднее, чем за полгода до окончания срока его действия договора, в данном случае — 25 мая.

Отметим, в среду замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил о том, что противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет.

Напомним, 4 апреля Москва передала Киеву ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины в Азовском море российского рыболовного сейнера «Норд» вместе со всем экипажем. Как сообщала «Газета.ру», капитана судна забрали сотрудники СБУ и доставили в суд. Другие члены команды спустились на пирс в Бердянске, где находятся под прицелами автоматчиков.

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