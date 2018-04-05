Госбюджет Украины ушел в минус на 1,6 млрд гривен 

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Киев, 5 апреля. Государственный бюджет за январь-февраль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 1,616 млрд грн против 1,371 млрд грн профицита за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы — 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 2,4% ВВП.

Ранее «Известия» сообщали, что доходы президента Украины Петра Порошенко за год увеличились на 4 млн гривен (около 152 тыс. долларов).

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