Настя Рыбка и Алекс Лесли были обвинены в Таиланде в изнасиловании – СМИ

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Паттайя, 5 апреля. Полиция города Паттайя приняла заявление от потерпевших, которые обвиняют Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также еще восемь человек в изнасиловании и организации проституции. Ранее они были задержаны за проведение незаконного «секс-тренинга».

По данным РИА Новости, ссылающихся на собственный источник в полиции, правоохранительные органы намерены начать расследование по полученному заявлению. Кто именно подал заявление в полицию, не сообщается.

«Теперь, видимо, предстоит расследование по этому заявлению, а поскольку оно будет в отношении всех оставшихся восьми человек, это значит, что депортировать их невозможно, пока в их отношении есть такое заявление, а тем более, если по этому заявлению заведут уголовное дело», – приводит РИА Новости слова источника в полиции.

Ранее сообщалось, что 5 апреля будет депортирован гражданин Белоруссии Игорь Кучерявенко, который был приговорен к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в сто долларов за незаконную предпринимательскую деятельность. Еще двое россиян были депортированы 2 апреля, пишет «Газета.ru».

Напомним, группу из 10 человек задержали в Таиланде в конце февраля. Их обвинили в незаконном предпринимательстве за проведение «интим-тренингов» без уплаты налогов.

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