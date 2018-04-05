Конструктор рассказал, какими будут российские авиадвигатели будущего

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Москва, 5 апреля. Генеральный конструктор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Юрий Шмотин рассказал о том, какие двигатели планирует создавать ОДК в ближайшем будущем.

Как рассказал Шмотин в интервью Aviation EXplorer, «самым перспективным двигателем будущего для дозвуковых летательных аппаратов может стать электродвигатель с вентилятором с лопатками из полимерного композиционного материла».

При этом он добавил, что в настоящее время «есть менее революционные решения, которые построены на использовании электричества», в связи с чем суперзадачей для конструкторов в ближайшее время являются электрические двигатели, электрические приводы, беспроводное управление и диагностика.

Шмотил отметил, что в настоящее время Россия использует решения, с которыми работают и зарубежные конкуренты.

«Поэтому важно предвидеть, какой продукт будет востребован через 15 лет. ОДК планирует использовать детали из полимерных композитов в составе российско-французского двигателя SaM146, которые устанавливаются на самолет Superjet 100, а также перспективного двигателя для МС-21 ПД-14. В настоящее время ОДК-Сатурн проводит испытания опытных образцов композитных деталей в составе ПД-14», — сообщил конструктор.

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