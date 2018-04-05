Госдеп назвал «очень плохой» ситуацию с разминированием в Сирии

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Вашингтон, 4 апреля. В 2017-2018 годах США оказали помощь в обезвреживании более 20 тысяч противопехотных мин в Сирии, заявил госдеп. Его представители также признали, что ситуация с минами на территории Сирии остается «очень плохой».

Как заявила представитель госдепартамента Джерри Гилберт, на данном этапе не проводится даже подробное обследование территории. По ее словам, США вложили около 38 миллионов долларов в утилизацию самодельных взрывных устройств, мин и неразорвавшихся снарядов в Ракке, Табке и Мвнбидже. Также она заявила, что силами США были обезврежены и удалены около 20 тысяч мин и взрывных устройств.

Однако, по ее словам, ситуация остается крайне плохой, так как еще не выяснено, какова именно общая площади заминированной в Сирии территории.

«На ограниченном материале мы можем сказать, что дело плохо, это одна из худших ситуаций в мире, с которой сталкивалась наша программа за два десятилетия», – приводит слова Гилберт РИА Новости.

Напомним, что в прошлом месяце сообщалось о том, что на одном из складов боевиков в Восточной Гуте были обнаружены мины американского происхождения.

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