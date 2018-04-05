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Сирия: опубликовано видео отъезда боевиков из Восточной Гуты в Джараблус 
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    Сирия: опубликовано видео отъезда боевиков из Восточной Гуты в Джараблус 

    0:13  5 Апреля 2018
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    Сирия: опубликовано видео отъезда боевиков из Восточной Гуты в Джараблус 

    Дамаск (Сирия), 5 апреля. Арабское агентство Al-Masdar опубликовало видео, на котором запечатлено, как автобусы с 450 боевиками, принадлежащих к группировке «Джейш аль-Ислам», покидают город Дума в Восточном Гуте. 

    В понедельник боевики и члены их семей покинули Думу через гуманитарный коридор в районе Аль-Вафедин и отправились в сирийский город Джараблус в провинции Алеппо.

    На видео, опубликованном агентством, видно, как несколько автобусов покидают Думу. В окна выглядывают дети. 

    По данным издания, еще 640 боевиков и членов их семей выехали из города Дума в Джараблус в среду.

    Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что порядка 3,5 тысяч боевиков воспользовались гумкоридором в районе населенного пункта Аль-Вафедин для выхода из сирийского города Дума за все время активной фазы операции по их выводу. 

    В последние недели были заключены сделки между боевиками и сирийскими правительственными войсками, что позволило боевикам и их семьям покинуть Восточную Гуту.

    Отметим, боевики, оказавшиеся в безвыходном положении, добровольно сдаются сирийской армии в Восточной Гуте. Президент Сирии Башар Асад, не желая проливать сирийскую кровь, позволил сдавшимся боевикам эвакуироваться в Идлиб и Алеппо для устройства мирной жизни. 

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #асад #идлиб #джейш аль-ислам #дума #восточнаягута
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