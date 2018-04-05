Сирия: опубликовано видео отъезда боевиков из Восточной Гуты в Джараблус 

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Дамаск (Сирия), 5 апреля. Арабское агентство Al-Masdar опубликовало видео, на котором запечатлено, как автобусы с 450 боевиками, принадлежащих к группировке «Джейш аль-Ислам», покидают город Дума в Восточном Гуте.

В понедельник боевики и члены их семей покинули Думу через гуманитарный коридор в районе Аль-Вафедин и отправились в сирийский город Джараблус в провинции Алеппо.

На видео, опубликованном агентством, видно, как несколько автобусов покидают Думу. В окна выглядывают дети.

По данным издания, еще 640 боевиков и членов их семей выехали из города Дума в Джараблус в среду.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что порядка 3,5 тысяч боевиков воспользовались гумкоридором в районе населенного пункта Аль-Вафедин для выхода из сирийского города Дума за все время активной фазы операции по их выводу.

В последние недели были заключены сделки между боевиками и сирийскими правительственными войсками, что позволило боевикам и их семьям покинуть Восточную Гуту.

Отметим, боевики, оказавшиеся в безвыходном положении, добровольно сдаются сирийской армии в Восточной Гуте. Президент Сирии Башар Асад, не желая проливать сирийскую кровь, позволил сдавшимся боевикам эвакуироваться в Идлиб и Алеппо для устройства мирной жизни.

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