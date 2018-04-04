Азаров объяснил, почему украинские власти не хотят проводить перепись населения

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Москва, 4 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему нынешние украинские власти не хотят проводить перепись населения. По его словам, перепись вскроет «ужасающие потери численности граждан Украины».

По словам Азарова, население Украины значительно уменьшилось за последние несколько лет. По официальным данным, которые приводит Госкомстат, на Украине проживают около 42 миллионов человек. Однако, по мнению бывшего премьера, реальные цифры значительно меньше. Он оценивает численность населения Украины в 30 миллионов человек.

«Если сравнивать даже нынешние данные Госкомстата с показателем 1990 г., то потери ужасающие – около 10 млн. человек. Вдумайтесь, в мирное время без войны страна потеряла больше населения, чем во время Второй мировой войны», – написал он в своем Facebook.

Азаров объяснил, что в первую очередь население сокращается за счет миграции из страны. Кроме того, сейчас смертность на Украине значительно превышает рождаемость – по его данным, на 200 тысяч человек в год.

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