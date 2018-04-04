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Украина
Азаров объяснил, почему украинские власти не хотят проводить перепись населения
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    Азаров объяснил, почему украинские власти не хотят проводить перепись населения

    23:58  4 Апреля 2018
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    Азаров объяснил, почему украинские власти не хотят проводить перепись населения

    Москва, 4 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему нынешние украинские власти не хотят проводить перепись населения. По его словам, перепись вскроет «ужасающие потери численности граждан Украины».

    По словам Азарова, население Украины значительно уменьшилось за последние несколько лет. По официальным данным, которые приводит Госкомстат, на Украине проживают около 42 миллионов человек. Однако, по мнению бывшего премьера, реальные цифры значительно меньше. Он оценивает численность населения Украины в 30 миллионов человек.

    «Если сравнивать даже нынешние данные Госкомстата с показателем 1990 г., то потери ужасающие – около 10 млн. человек. Вдумайтесь, в мирное время без войны страна потеряла больше населения, чем во время Второй мировой войны», – написал он в своем Facebook.  

    Азаров объяснил, что в первую очередь население сокращается за счет миграции из страны. Кроме того, сейчас смертность на Украине значительно превышает рождаемость – по его данным, на 200 тысяч человек в год.

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #азаров #перепись #население
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