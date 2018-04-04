Истребитель F-16 ВВС США разбился в штате Невада

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Вашингтон, 4 апреля. Самолет F-16 ВВС США разбился в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса в штате Невада.

Как сообщает телеканал Fox News, на данный момент неизвестно, выжил ли пилот.

По словам чиновников, самолет рухнул около 10.30 утра во время рутинной тренировки на испытательном полигоне в Неваде.

F-16 — многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, один из основных в составе ВВС США.

Как отмечает телеканал, инцидент с военным самолетом США стал третьим со вторника, когда потерпел крушение вертолет морской пехоты CH-53E. Четыре члена экипажа погибли. Также во вторник во время тренировки в восточноафриканской республике Джибути произошел сбой при полете штурмовика AV-8B Harrier. Пилот катапультировался. В настоящее время он находится в «стабильном состоянии».

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