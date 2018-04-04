Россия требует созвать заседание СБ ООН по «делу Скрипалей» – Небензя

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Нью-Йорк, 4 апреля. Россия требует созвать в этот четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по «делу Скрипалей». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее в Гааге состоялось специальное заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в ходе которого его участники отказались поддержать предложение России, Китая и Ирана о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери.

Российская сторона намерена созвать в этот четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждать инцидент в Солсбери и «дело Скрипалей».

«Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, что безнаказанность недопустима, что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения, мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в 15:00 [22:00 мск - прим. ФАН] открытое заседание Совета Безопасности ООН", - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем обращении к председателю СБ.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Лондон по-прежнему не привел никаких доказательств, подтверждающих его обвинения в адрес Москвы.

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