Саудовские ПВО уничтожили баллистическую ракету, запущенную из Йемена

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Эр-Рияд, 4 апреля. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, запущенную из Йемена сторонниками хуситского движения «Ансар Аллах».

Как сообщает телеканал «Скай ньюс — Арабия», ракета была сбита на севере города Джизан в районе границы с Йеменом. Мятежники заявили, что выпустили ракету по нефтехранилищам компании Saudi Aramco, которая является одной из крупнейших в мире.

Сообщений о разрушениях не поступало. Ранее хуситы неоднократно пытались атаковать территорию Саудовской Аравии баллистическими ракетами.

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