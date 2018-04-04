Донбасс: ВСУ за сутки 13 раз нарушили перемирие, выпустив 35 мин по территории ДНР

В закладки

Донецк, 4 апреля. Украинские силовики 13 раз в течение среды обстреляли территорию Донецкой народной республики, сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По словам Якубова, с шести утра до десяти часов вечера в среду ВСУ 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Помимо этого украинские силовики использовали гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие.

Как уточнил Якубов, ВСУ трижды открывали снайперский огонь, режим тишины со стороны ДНР запрашивался 11 раз.

Отметим, в прошлое воскресенье, как сообщала «Газета.ру», президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина мирным путем «вернет» неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.