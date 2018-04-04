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Украина
«Нелепые попытки оправдаться»: Азаров прокомментировал заявление Лещенко о его доходах
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    «Нелепые попытки оправдаться»: Азаров прокомментировал заявление Лещенко о его доходах

    23:21  4 Апреля 2018
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    «Нелепые попытки оправдаться»: Азаров прокомментировал заявление Лещенко о его доходах

    Москва, 4 апреля. «Нелепыми попытками оправдаться» назвал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявления депутата Верховной рады Сергея Лещенко об источниках своих доходов. По мнению Азарова, они вне всякого сомнения имеют коррупционное происхождение.

    Азаров прокомментировал выступление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры  (САП) Натана Холодницкого, в котором тот заявил, что Лещенко никак не могу приобрести квартиру за 350 тысяч долларов, исходя из задекларированных им доходов.

    «Напомню, что прошло уже более года после сенсационных разоблачений «патриота» и борца с коррупцией некоего Лещенко в махинациях с квартирами, средствами на их приобретение, о получении им денег от олигарха Григоришина и денег немалых – $1,2 млн. в год», – написал Азаров в своем Facebook.

    При этом Азаров подчеркнул, что Лещенко никак не могут приобретать дорогую недвижимость за свои гонорары и зарплату.

    «И его сказки о деньгах, взятых им якобы в долг у каких-то женщин, – это нелепые попытки оправдаться», – подчеркнул Азаров.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #коррупция #азаров #рада #лещенко #сап #холодницкий
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