Постпред РФ при ОЗХО объяснил, почему Лондон не хочет раскрывать правду об отравлении Скрипаля

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Гаага, 4 апреля. Британия и ее партнеры на Западе боятся отвечать за клевету, поэтому не хотят, чтобы правда по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была раскрыта. Так считает постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Ощущение такое, что боятся, что в ходе расследования мы расставим точки над «i» и проясним, что же на самом деле случилось. Боятся фактически отвечать за клевету. Но думается, от ответа им так или иначе не уйти. Мне кажется, это уже не за горами», — сказал Шульгин по итогам специального заседания ОЗХО по делу Скрипаля, которое состоялось по инициативе РФ.

Спецзаседание ОЗХО по ситуации вокруг отравления Скрипаля проходило в Гааге 4 апреля. Заявление России в ОЗХО поддержали 14 стран.

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