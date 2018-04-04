Facebook временно запретит доступ приложениям к данным пользователей

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Москва, 4 апреля. Социальная сеть Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах социальной сети.

В пресс-релизе компании сообщается, что «приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будет получать доступ к списку гостей или постам на стене события».

В компании добавили, что доступ к событию будут в будущем получить только приложения, которые Facebook подтверждает. Эта мера также коснется групп, в которые входят пользователи.

Ранее представитель Facebook признался, что компания сканирует личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного и противоправного содержания, используя те же инструменты, что и в публичных постах. Как сообщали «Известия», в компании при этом заверили, что не используют информацию из переписок для рекламы.

В среду сообщалось также, что личные данные 87 млн пользователей Facebook были переданы Cambridge Analytica по ошибке.

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