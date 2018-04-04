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Политика
РФ настаивает на допуске своих экспертов к расследованию «дела Скрипаля» – Шульгин
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    РФ настаивает на допуске своих экспертов к расследованию «дела Скрипаля» – Шульгин

    22:59  4 Апреля 2018
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    РФ настаивает на допуске своих экспертов к расследованию «дела Скрипаля» – Шульгин

    Гаага, 4 апреля. Российская сторона продолжит настаивать на допуске к расследованию «дела Скрипаля» экспертов из России, заявил в ходе пресс-конференции в Гааге постоянный представитель РФ при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Александр Шульгин.

    По его словам, вопросы, которые российская сторона задавала техническому секретариату, были совершенно законными. Также он объяснил, что Россия предала гласности обвинения в свой адрес в виду их чрезвычайной серьезности.

    Шульгин подчеркнул, что Россия по-прежнему не получает никаких ответов на свои вопросы ни от властей Великобритании, ни от Франции, которая оказывает помощь следствию.

    «Нас это совершенно не устраивает, поэтому мы настаиваем и будем это делать, чтобы расследование было по-настоящему транспарентным, всеобъемлющим, не предвзятым и обязательно с участием российских экспертов», — сказал Шульгин.

    Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломатов.

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великобритания #озхо #шульгин #скрипаль
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