Facebook по ошибке раскрыл данные 87 млн пользователей

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Вашингтон, 4 апреля. Facebook по ошибке передал британской фирме Cambridge Analytica данные 87 млн пользователей соцсети. Как сообщает компания, раскрыты были в основном персональные данные американцев.

«Мы считаем, что информация о более чем 87 миллионах пользователей Facebook, в основном проживающих в США, могла быть недолжным образом передана Cambridge Analytica», — говорится в сообщении.

Ранее The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica незаконным путем получила данные более 50 млн пользователей соцсети, на основании которых оценивались политические предпочтения избирателей. Кроме того, пользователям показывали рекламу в соответствии с их интересами. В отношении Facebook и Cambridge Analytica ведется расследование в американском штате Массачусетс.

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