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Вашингтон, 4 апреля. Американские командиры сами устанавливают число военнослужащих, необходимое им для выполнения текущих задач в Сирии и обеспечения безопасности контингента, заявил представитель Министерства обороны США майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Представитель Пентагона сообщил в интервью ТАСС, что количество военнослужащих в Сирии «может меняться время от времени, это нормально», поскольку во всем Центральном командовании ВС США командирам делегированы полномочия и обязанность распределять численный состав и ресурсы, необходимые для выполнения миссий и защиты самих себя.

Ранее в СМИ появилась информация, что командование ВС США планирует дополнительно отправить несколько десятков военнослужащих в Сирию. Помимо этого, как информировало Анатолийское агентство, США устанавливают в районе сирийского города Манбидж две военные базы.

Американские СМИ в среду сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение ненадолго продлить присутствие американских военных в Сирии, дав при этом поручение военачальникам готовить их вывод. Миссия сил США будет ограничена только борьбой с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Ранее, как сообщали «Известия», командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что стратегия Вашингтона по борьбе с ИГ1 подразумевает проведение операций в Ираке и Сирии. При это он признал, что у Штатов недостаточно возможностей для самостоятельного противостояния ИГ во всем регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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