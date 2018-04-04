Ирак опроверг сообщения об операции против ИГ в Сирии

В закладки

Багдад, 4 апреля. Вооруженные силы Ирака не проводили операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны республики Тахсин Ибрагим.

Как сообщает издание «Эль-Маалума», Ибрагим заявил, что иракская армия не осуществляла «какие-либо военные операции против боевиков ИГ1 в соседней Сирии». Он подчеркнул, что появившиеся в СМИ сообщения на эту тему «не соответствуют действительности».

Ранее арабские СМИ распространили информацию о том, что иракский спецназ провел трансграничную операцию в Сирии по согласованию с Дамаском.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил на минувшей неделе, что Вооруженные силы Ирака готовы продолжать войну против терроризма во всем ближневосточном регионе, в том числе на территории соседней Сирии.

Отметим, ранее, как сообщали «Известия», командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что стратегия Вашингтона по борьбе с ИГ подразумевает проведение операций в Ираке и Сирии, а также оказание помощи другим странам в борьбе с экстремистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.