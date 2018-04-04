Запад боится разоблачения сфабрикованных обвинений против РФ в деле Скрипаля – Джабаров

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Москва, 4 апреля. Блокирование решения в рамках ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) о совместном российско-британском расследовании «дела Скрипаля» демонстрирует тот факт, что Запад боится разоблачения сфабрикованных обвинений против России. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

В эту среду в Гааге прошло заседание исполкома ОЗХО, на котором российская делегация представила проект, подготовленный совместно с Ираном и Китаем. Он предусматривает совместное российско-британского расследование инцидента в Солсбери. Однако страны Запада заблокировали его принятие. По мнению Джабарова, с аналогичным результатом завершится попытка России инициировать обсуждение отравления Скрипаля в Совбезе ООН.

«Понятно, что нас там будут пытаться ветировать те же британцы и США, однако, это только начало разоблачения сфабрикованного дела, в котором бездоказательно обвиняли Россию», — подчеркнул законодатель.

Напомним, ранее офицаильный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Лондон по-прежнему отказывается от любых контактов с Москвой по «делу Скрипаля» и при этом пытается создать видимость того, что обсуждать ситуацию якобы не хочет именно российская сторона.

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