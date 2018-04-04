Донбасс: ЛНР требует от Киева разбирательства по делу об обстреле медавтомобиля

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Луганск, 4 апреля. Представители Луганской народной республики в подгруппе по безопасности на заседании в Минске потребовали от представителей Киева разобраться в обстоятельствах обстрела медицинского автомобиля Народной милиции ЛНР в Донбассе.

В минувшее воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли медицинский автомобиль, эвакуирующий военнослужащего Народной милиции. Ранения получили три человека.

В сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале отмечается, что представители республики потребовали от Киева разбирательства по факту обстрела из противотанковой управляемой ракеты.

Сообщается также, что на заседании подгруппы по безопасности поднималась тема соблюдения «пасхального» перемирия.

В прошлое воскресенье, как сообщала «Газета.ру», президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина мирным путем «вернет» неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

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