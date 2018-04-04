Бывший член руководства «ВКонтакте» назначен вице-президентом Telegram

В закладки

Москва, 4 апреля. Вице-президентом мессенджера Telegram был назначен Илья Перекопский, ранее занимавший аналогичный пост в руководстве социальной сети «ВКонтакте». Об этом СМИ сообщает сам Перекопский.

Перекопский ранее занимал пост вице-президента «ВКонтакте» - с 2008 по 2014 годы. По его словам, в Telegram он намерен заниматься развитием бизнеса мессенджера. Некоторые источники связывают назначение Перекопского с IСO Telegram, благодаря которому мессенджер привлек около 1,5 миллиардов долларов.

Напомним, что в конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров объявил, что компания намерена провести монетизацию мессенджера, однако не уточнил, каким образом. Отметим, что в последний раз приложения Telegram обновлялись в декабре. В версии 4.7 появилась возможность выбирать новые темы оформления, создавать до трех учетных записей и отправлять быстрые ответы в любом чате.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.