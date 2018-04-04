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Политика
Национализм для удержания власти: запрет русскоязычных школ в Латвии связали с выборами
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    Национализм для удержания власти: запрет русскоязычных школ в Латвии связали с выборами

    22:55  4 Апреля 2018
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    Национализм для удержания власти: запрет русскоязычных школ в Латвии связали с выборами

    Рига, 4 апреля. Перевод всех школ Латвии на обучение на латышском языке является способом удержания власти — таким образом политики апеллируют к части населения, которая настроена националистически, считают эксперты.

    Два дня назад президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе всех школ страны на латышский язык к 2021-2022 учебному году. При этом 40% из двухмиллионного населения Латвии говорит на русском языке, который имеет статус иностранного.

    Дипломаты и общественные деятели связывают данный шаг с парламентскими выборами в стране, которые состоятся в октябре этого года. Латвийские власти апеллируют к избирателям, настроенным националистически, считает член правления Русского союза Латвии, активист Штаба защиты русских школ Александр Ливчак.

    «Национализм является для политической элиты Латвии удобным и, к сожалению, пока безотказным методом удержания власти. В его применении они всегда последовательны. В Латвии было три попытки ликвидации образования на русском языке: в 1998, 2014 и 2017 годах. Все три перед выборами. Логика и последовательность налицо», — считает эксперт.

    По данным источника телеканала «360» в дипломатических кругах, новый закон действительно связан с линией властей на дискриминацию русскоязычного населения. Цель закона — сплотить электорат против русскоговорящей части страны.

    «Эта реформа направлена не на укрепление позиции латышского языка, а на дискриминацию в адрес русскоязычного населения. Важно отметить, что русский язык и владение им является безусловным конкурентным преимуществом, которое оценивают многие латыши по достоинству», — заявил источник.


     

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    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #латвия #русский язык #политика #школы
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