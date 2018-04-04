Национализм для удержания власти: запрет русскоязычных школ в Латвии связали с выборами

В закладки

Рига, 4 апреля. Перевод всех школ Латвии на обучение на латышском языке является способом удержания власти — таким образом политики апеллируют к части населения, которая настроена националистически, считают эксперты.

Два дня назад президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе всех школ страны на латышский язык к 2021-2022 учебному году. При этом 40% из двухмиллионного населения Латвии говорит на русском языке, который имеет статус иностранного.

Дипломаты и общественные деятели связывают данный шаг с парламентскими выборами в стране, которые состоятся в октябре этого года. Латвийские власти апеллируют к избирателям, настроенным националистически, считает член правления Русского союза Латвии, активист Штаба защиты русских школ Александр Ливчак.

«Национализм является для политической элиты Латвии удобным и, к сожалению, пока безотказным методом удержания власти. В его применении они всегда последовательны. В Латвии было три попытки ликвидации образования на русском языке: в 1998, 2014 и 2017 годах. Все три перед выборами. Логика и последовательность налицо», — считает эксперт.

По данным источника телеканала «360» в дипломатических кругах, новый закон действительно связан с линией властей на дискриминацию русскоязычного населения. Цель закона — сплотить электорат против русскоговорящей части страны.

«Эта реформа направлена не на укрепление позиции латышского языка, а на дискриминацию в адрес русскоязычного населения. Важно отметить, что русский язык и владение им является безусловным конкурентным преимуществом, которое оценивают многие латыши по достоинству», — заявил источник.





Читайте ФАН в Яндекс.Новости.