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Google заблокировал учетную запись «Невских новостей» на Youtube
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    Google заблокировал учетную запись «Невских новостей» на Youtube

    22:16  4 Апреля 2018
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    Google заблокировал учетную запись «Невских новостей» на Youtube

    Москва, 4 апреля. Американская компания Google Incorporated заблокировала учетную запись информагентства «Невские новости» на сервисе видеохостинга Youtube.

    «К превеликому сожалению политическая цензура в адрес нашей редакции обретает новые масштабы. В след за блокировкой наших представительств в социальных сетях Facebook и Instagram, американская компания Google Incorporated заблокировала нашу учетную запись на сервисе видеохостинга Youtube. Все опубликованные ранее видеоматериалы пока что доступны», — сообщается на сайте агентства «Невские новости».

    В информагентстве напомнили, что это уже не первый случай цензуры со стороны Google: осенью 2017 года компания исключила трансляцию материалов «Невских новостей» в поисковом сервисе новостей Google.News. 

    Напомним, 3 апреля аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких оснований. ФАН расценивает действия Facebook и Instagram как политическую цензуру. Компания Facebook позднее закрыла доступ и к странице департамента экономической политики мэрии Москвы.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, что основатель Facebook Марк Цукерберг не скрывал, что на протяжении последних месяцев ведется плотная работа американских структур

    В Госдуме РФ отметили, что речь идет об очередном нарушении принципов свободы слова и свободы распространения информации, о соблюдении которых так любят распространяться на Западе. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #google #сми #facebook #instagram #youtube #фан #невские новости
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