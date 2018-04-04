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Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС
Новости Сирии
Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС
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    Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС

    22:01  4 Апреля 2018
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    Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС

    Москва, 4 апреля. За последние в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 460 мирных жителей, в провинции Хомс – 200. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания», – сказал он.

    Как рассказал руководитель ЦПВС, за прошедшие сутки в свои дома вернулись 200 человек в провинции Хомс и еще 460 человек – в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, российская сторона оказала гуманитарную помощь жителям населенного пункта Кафер-Аккар провинции Алеппо, в частности – местные жители получили тонну свежего хлеба. В провинции Дейр-эз-Зор жители населенного пункта Хшам получили питьевую воду. Кроме того, российские врачи за сутки оказали медицинскую помощь 79 сирийцам, в том числе – 47 детям.

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #гумпомощь #евтушенко #цпвс
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