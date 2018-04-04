Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС

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Москва, 4 апреля. За последние в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 460 мирных жителей, в провинции Хомс – 200. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания», – сказал он.

Как рассказал руководитель ЦПВС, за прошедшие сутки в свои дома вернулись 200 человек в провинции Хомс и еще 460 человек – в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, российская сторона оказала гуманитарную помощь жителям населенного пункта Кафер-Аккар провинции Алеппо, в частности – местные жители получили тонну свежего хлеба. В провинции Дейр-эз-Зор жители населенного пункта Хшам получили питьевую воду. Кроме того, российские врачи за сутки оказали медицинскую помощь 79 сирийцам, в том числе – 47 детям.

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