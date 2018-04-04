Адвокат рассказал, почему капитана судна «Норд» перевели из СИЗО в больницу

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Симферополь, 4 апреля. Адвокат капитана задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» рассказал, что его подзащитный госпитализирован.

«Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», — приводит комментарий адвоката РИА Новости.

Отмечается, что капитана траулера отвезли в больницу имени Лучанского в Херсоне. Судебное заседание, на котором ему изберут меру пресечения, состоится в четверг.

Напомним, ранее в среду стало известно, что капитана задержанного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко доставили в суд Херсона. До этого его вывезли в неизвестном направлении из Бердянска.

Судно под флагом РФ было задержано украинской погранслужбой в Азовском море в конце марта. На его борту находились 10 членов экипажа — на них составлены административные протоколы, а капитана «Норда» подозревают в «нарушении порядка въезда» на территорию Крыма.

Федеральная служба безопасности региона возбудила уголовное дело из-за угона судна.

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