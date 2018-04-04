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МИД Британии не отвечает на запросы о методах лечения Скрипалей – посольство РФ
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    МИД Британии не отвечает на запросы о методах лечения Скрипалей – посольство РФ

    21:38  4 Апреля 2018
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    МИД Британии не отвечает на запросы о методах лечения Скрипалей – посольство РФ

    Лондон, 4 апреля. Министерство иностранных дел Великобритании отказывается отвечать на запросы России о методах лечения экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также не выдает образцы отравляющего вещества. Об этом сообщает посольство России в Лондоне.

    Согласно заявлению посольства РФ, которое цитирует РИА Новости, есть значительные несоответствия в позиции британских официальных лиц. Так, например, глава лаборатории министерство обороны Великобритании в Портон-Даун заявил, что от вещества «Новичок», которым по заверениям Лондона были отравлены Скрипали, не существует противоядия. С другой стороны, администрация больницы в Солсбери ранее сообщила об улучшении самочувствия Юлии Скрипаль, предположительно отравленной этим веществом.

    Кроме того, посольство РФ отметило, что МИД Великобритании до сих пор не предоставил российской стороне образцы отравляющего вещества.

    «До сих пор нет ответа на наши запросы о том, какие методы лечения применялись медиками. Иными словами, мы не можем непосредственно убедиться ни в том, что британцы правильно установили отравляющее вещество, ни в том, что они правильно лечат наших граждан», – отметили в российской дипмиссии.  

    Напомним, что 4 марта отец и дочь Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По версии Лондона, они подверглись действию нервно-паралитического вещества. Россия выразила готовность оказать содействие в расследовании, но британские власти под различными предлогами отказываются передать материалы. 

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #великобритания #лондон #посольство рф #скрипаль #солсбери
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