Додон рассказал, что рассчитывает на скорую встречу с Путиным
Кишинев, 4 апреля. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как рассказал сам Додон в эфире телеканала NTV Moldova, общение глав государств может состоятся в конце апреля.
«Мы сейчас переживаем самый плохой период с момента установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией. Я надеюсь, что наша встреча с Владимиром Владимировичем состоится в ближайшее время. Неясно, будет это до инаугурации президента России 7 мая или после, пока планируем визит на конец апреля», — отметил Додон.
Он рассказал, что для переговоров с Путиным накопилось много важных тем. К таковым Додон причислил в том числе дипломатический скандал, связанный с так называемым «делом Скрипаля», а также приднестровскую проблему.
По словам Додона, сильная Россия нужна не только гражданам РФ, но и Молдавии, так как это является гарантией того, что страну «не снесут ни НАТО, ни Румыния».
Напомним, ранее президент Молдавии заявил, что Россия, возглавляемая Владимиром Путиным, является гарантом стабильности во всем мире.