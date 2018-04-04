Россия надеется, что США уничтожат запасы химоружия в заявленный срок

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Гаага, 4 апреля. Российские власти надеются, что США удастся в заявленные сроки – до 2023 года – уничтожить запасы своего химического оружия, заявил замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов.

В Гааге состоялось специальное заседание Организации по запрещению химического оружия. По словам представителя российского Минпромторга, Москва рассчитывает на то, что США уничтожат свои запасы химоружия в оговоренные сроки.

«Мы конечно же все ждем 2023 года и завершения уничтожения запасов химического оружия США на двух объектах. Я надеюсь, наши коллеги в США справятся с поставленной задачей», — заявил Каламанов.

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Вашингтон не исполняет обязательств по ликвидации оружия массового поражения. Кроме того, США перенесли срок уничтожения химоружия с 2007 до 2023 года, что «несолидно» для тех, кто провозглашает себя лидером в области контроля над вооружениями.

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